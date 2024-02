Stampante HP ScanJet PRO: SCONTO ASSURDO oggi su Amazon

HP ha sempre qualcosa di nuovo e spettacolare per i suoi clienti, da quelli più affezionati a quelli nuovi. La nuova stampante HP ScanJet Pro 2000 è un ottimo prodotto se hai bisogno di effettuare delle stampe frequenti anche in modalità fronte retro. La buona notizia di oggi è che puoi ottenere questo strumento con un assurdo sconto del 27% su Amazon, acquistandolo a un prezzo speciale finale di soli 254,99€.

Questa stampante del famoso marchio HP ha in sé una caratteristica molto interessante: la velocità. Infatti, riesce a digitalizzare fino a 35 pagine al minuto e 70 immagini al minuto grazie all’ADF da 50 fogli. Ciò significa che ha la capacità di gestire dei progetti più importanti e corposi senza alcuna perdita di tempo. Facendo i calcoli, può digitalizzare fino a 3500 pagine al giorni e i carichi di lavoro grossi non saranno più un problema per te.

Stampante HP ScanJet Pro 2000: acquistala subito approfittando dello sconto su Amazon

Oltre alla sua velocità, dobbiamo menzionare assolutamente anche la sua versatilità. Infatti, avrai la possibilità di digitalizzare moltissimi documenti a colori con una qualità dell’immagine impeccabile. I formati che supporta la stampante sono vasti, tra cui JPEG, PNG, PDF, BMP, TXT, RTF e altri. In più, hai la possibilità di creare documenti PDF ricercabili facilmente, e tutto questo grazie alla tecnologia OCR integrata.

Un altro motivo per scegliere questa stampante di HP è senz’altro il suo design: compatto ed elegante, si presta bene a qualsiasi tipologia di ambiente, che tu la posizioni a casa o in un ufficio. La dimensione sottile la rende adattabile anche a delle scrivanie più piccole, così da non sacrificare interamente il tuo spazio per la stampante. Acquistala con lo sconto di oggi su Amazon: con una detrazione del 27%, potrai farla tua a soli 254,99€.

