Stampante multifunzione compatta con WiFi Epson in offerta a 59,99€ da Unieuro (anche in 3 rate)

La stampante multifunzione Epson WorkForce, dotata di connettività Wi-Fi, è tra le protagoniste del giorno in casa Unieuro nell’ambito della promozione Marzo ti Sorprende. In queste ore è in offerta a 59,99 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 99,99 euro, con in più la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 19,99 euro con Klarna o PayPal. Inoltre, la spedizione è gratuita.

Elegante, compatta, semplice da usare e costi ridotti al minimo: ecco i principali punti di forza della WorkForce di Epson, una stampante multifunzione compatta progettata per la casa e i piccoli uffici.

Con il suo design elegante e le dimensioni compatte, il modello Workforce realizzato dal marchio Epson si rivolge a tutte le famiglie italiane e ai piccoli uffici. Merito anche di una semplicità d’uso notevole, grazie al generoso display LCD e un’interfaccia utente intuitiva, per cui è molto facile navigare tra le varie funzionalità messe a disposizione dalla stampante.

Un altro punto di forza della multifunzione Epson riguarda i costi ridotti: merito dell’utilizzo delle cartucce di inchiostro separate, disponibili nei formati standard e XL.

A tutto questo si aggiungono soluzioni wireless flessibili, dal momento che il modello di stampante in questione oltre al supporto della rete Wi-Fi domestica può connettersi ai dispositivi anche tramite la tecnologia Wi-Fi Direct.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.