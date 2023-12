Stampante multifunzione HP 6020e a soli 69€ su Amazon

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è tra le grandi offerte di giornata su Amazon. Oggi la troviamo in vendita a 69,00€ invece che a 119,90€, per merito di uno sconto del 42% che permette di ottenere un risparmio di oltre 50 euro. C’è anche la possibilità di pagarla in 5 rate a interessi zero a partire da 13,80€ al mese. Per farlo basta scegliere la modalità del pagamento a rate durante la fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

HP Envy 6020e è tra le migliori stampanti multifunzione disponibili sul mercato. Tra le caratteristiche di punta possiamo citare tutte le funzionalità in una sola stampante, il Wi-Fi con ripristino automatico e l’app HP Smart.

Stampante multifunzione HP 6020e in sconto del 42% su Amazon

Con la stampante HP Envy 6020e puoi stampare, fotocapiare ed effettuare scansioni con un unico dispositivo. Il dispositivo è supporta la stampa a getto d’inchiostro a colori, con il fronte e retro automatico e l’opportunità di stampare anche senza bordi.

Grazie all’applicazione HP Smart e al modulo Wi-Fi integrato, sei libero di stampare da PC, smartphone e tablet. A tutto questo si aggiungono i 3 mesi di abbonamento a Instant Ink inclusi, grazie al quale è possibile ottenere le nuove cartucce a domicilio a partire da soli 0,99€ al mese.

La stampante HP Envy 6020e è in offerta a soli 69,00€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, di conseguenza gli utenti che sono abbonati a Prime non pagano le spese di spedizione. Ordinandola oggi arriverà direttamente a casa venerdì 15 dicembre.

