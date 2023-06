Stampante multifunzione HP DeskJet 2720e, la stampante per tutti a soli 44€

La stampante multifunzione HP DeskJet 2720e è un dispositivo pratico e versatile che ti offre la possibilità di stampare, copiare e digitalizzare i tuoi documenti in modo semplice ed efficiente. Questa stampante è dotata di diverse funzionalità che rendono la stampa ancora più conveniente e intuitiva.

Una delle caratteristiche distintive della HP DeskJet 2720e è l’inclusione di 6 mesi di inchiostro Instant Ink con l’abbonamento HP+. Questo significa che riceverai automaticamente cartucce di inchiostro a casa tua quando il livello di inchiostro sarà basso, in modo da non dover preoccuparti di rimanere senza inchiostro durante i tuoi progetti di stampa. Falla tua ora stesso a sole 44€ grazie alla promozione in corso su Amazon e non te ne pentirai.

Stampante multifunzione HP DeskJet 2720e

La stampante supporta la connettività wireless, consentendoti di stampare da dispositivi mobili, come smartphone o tablet, senza bisogno di fili o connessioni complicate. Puoi semplicemente inviare i tuoi documenti o le tue foto alla stampante tramite la rete Wi-Fi e ottenere stampe di alta qualità in pochi istanti.

La HP DeskJet 2720e è anche compatibile con l’app HP Smart, che ti permette di gestire le tue attività di stampa da remoto. Puoi monitorare lo stato della stampante, verificare i livelli di inchiostro, effettuare scansioni e impostare lavori di stampa in modo semplice e intuitivo direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Grazie al suo design compatto e moderno, la stampante si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico o ufficio. Inoltre, la HP DeskJet 2720e è progettata per essere energeticamente efficiente, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

In conclusione, Con l’inchiostro Instant Ink incluso e la connettività wireless, è un dispositivo pratico e versatile per le tue esigenze di stampa quotidiane. Falla tua ora stesso a sole 44€ grazie alla promozione in corso su Amazon e non te ne pentirai.

