Stampante multifunzione HP: l'offerta che ti fa risparmiare oltre il 40%!

Per quanto in molti abbiano ormai abbandonato l’uso della stampante, in realtà molti altri la ritengono ancora una soluzione indispensabile. Oggi vi parliamo di una promo che sconta una stampante multifunzione HP a getto d’inchiostro che, grazie alle caratteristiche e al prezzo molto competitivo, convince. Con un prezzo di 91,99€ e uno sconto del 41% su Amazon, questa stampante a getto d’inchiostro a colori è senza dubbio un’ottima scelta per chi cerca qualità.

Risparmia e acquista la stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e

La stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e è un’ottima stampante dotata anche di un piatto scanner utilissimo per digitalizzare fogli A4 Il design è particolarmente elegante e compatto. La stampa fronte/retro automatica è una caratteristica molto utile che consente di risparmiare tempo e carta.

Una delle funzioni da non sottovalutare dell’Envy Inspire 7220e è la connessione Wi-Fi che permette di stampare documenti o acquisirli direttamente dallo smartphone o di collegarsi al vostro PC o Mac. La stampante è inoltre dotata di un display touch intuitivo che facilita la navigazione tra le diverse funzioni.,

Grazie al servizio di recapito dell’inchiostro offerto da HP a pagamento, sarà possibile dimenticare di acquistare le cartucce e di riceverle, a prezzo molto interessante, direttamente a casa.

Approfitta dell’offerta su Amazon e porta a casa la stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e a soli 91,99€, con uno sconto del 41% sul prezzo originale attraverso Amazon. Con questa stampante, migliorerai potrai finalmente stampare anche in fronte/retro, acquisire documenti digitalmente e stampare anche attraverso smartphone e tablet. L’offerta scadrà presto: affrettati e acquistala subito!

