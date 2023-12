Amazon, col cuore: Stampante Laser Multifunzione WiFi bianco e nero a soli 129 euro!

La Stampante Laser Multifunzione WiFi Pantum è una straordinaria alleata per il proprio lavoro, che sia in casa o in ufficio. Stampa in Bianco e Nero, 22 pagine al minuto, Ethernet, USB 2.0, Risoluzione 1200 x 1200 dpi, digitalizza i documenti. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Lo sconto è del 19%, quindi lo paghi solo 129 euro.

Stampante Multifunzione Pantum: le caratteristiche

La Stampante Laser Multifunzione WiFi Pantum ha una Velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto, USB2.0 + Wi-Fi. Stampa solo in bianco e nero, stampa fronte e retro manuale, Effettua scansioni e fotocopie, scansione fronte e retro manuale. Installazione del driver in un solo passaggio con facile configurazione Wi-Fi.

Stampa in modo wireless dal tuo laptop e tablet, e stampa mobile dal dispositivo mobile con il sistema IOS o Android tramite l’APP Pantum. Il nuovo prodotto è fornito con una cartuccia toner iniziale da 700 pagine e un cavo USB. Utilizza la cartuccia toner originale PA-210 (1.600 pagine).

La Stampante Laser Multifunzione WiFi Pantum puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Lo sconto è del 19%, quindi lo paghi solo 129 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.