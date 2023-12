Stampante multifuzione HP: soluzione completa in SCONTO!

Oggi vi parliamo di una stampante multifunzione HP tra le più complete in assoluto della sua categoria. Si tratta del prodotto perfetto per chi cerca un device di qualità, ma non vuole spendere un capitale per un dispositivo laser. Ecco quindi la OfficeJet Pro 901e 22A55B di HP al 33% di sconto su Amazon! Il prezzo? Solo 179,90€ con 6 mesi di inchiostro inclusi!

La stampante multifunzione HP che non sapevi di volere

Ultimamente, le stampanti hanno in parte perso di interesse. Chi ha necessità di stampare, vuole però farlo al meglio: ecco quindi che i produttori sono arrivati sul mercato con soluzioni di ottimo livello, dal prezzo concorrenziale e con soluzioni che permettono di dimenticare l’acquisto di cartucce, ma di essere sempre pronto ad affrontare la stampa di tutto ciò di cui hai bisogno.

Ecco quindi un modello dalle indiscusse doti di stampa, con tanto di fax a bordo, in grado di soddisfare tutti, ma proprio tutti gli utenti. Stiamo parlando della OfficeJet Pro 901e 22A55B: un prodotto dall’indiscussa qualità.

Si tratta di una stampante a getto d’inchiostro a colori in grado di stampare fino a 18 pagine per minuto a colori e 22 in bianco e nero. La risoluzione massima è di 600 dpi ed è in grado di gestire fogli A4, A5 e A6. Può inoltre stampare su buste da lettera e su carta fotografica.

Non manca il supporto alla stampa senza fili AirPrint e Mopria. Il dispositivo si può quindi collegare senza cavi al vostro Mac o PC senza alcun problema.

A bordo troviamo inoltre un pratico piatto per scansionare i vostri documenti oltre ad un caricatore di fogli superiore. Il controllo delle copie senza PC avviene tramite un piccolo display posto sulla parte frontale del dispositivo.

Inclusi con la stampante multifunzione HP ci sono 6 mesi del servizio Instant Ink che vi recapita a casa delle nuove cartucce in base alle vostre necessità. I prezzi, terminati i primi 6 mesi, partono da 0,99€ al mese!

Cosa aspetti? Acquista subito la stampante multifunzione HP 901e 22A55B oggi in sconto del 33% a soli 179,90€ su Amazon. L’offerta è davvero ghiotta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.