Stampante per foto portatile Fujifilm in sconto del 40% su Amazon

Instax Square Share SP-3 di Fujifilm è una stampante portatile wireless in grado di stampare foto in formato square tramite i social media e lo smartphone. Inoltre permette anche di applicare filtri, aggiungere del testo alle foto e realizzare un collage di più immagini. Grazie alle Offerte di Primavera Amazon puoi acquistare la stampante Instax Square di Fujifilm a 119 euro anziché 198,99 euro, approfittando del 40% di sconto disponibile in queste ore.

Stampante Instax Square di Fujifilm in sconto del 40% su Amazon

Con la stampante Instax Share SP-3 di Fujifilm puoi stampare i tuoi scatti migliori presenti nella memoria interna dello smartphone o suoi social media grazie al collegamento wireless tra l’app Instax Share e la stampante portatile wireless. La stampa avviene in pochissimi secondi e nel silenzio più assoluto, merito del sistema di esposizione laser, per un’esperienza d’uso ancora più piacevole.

Ottima anche la risoluzione delle stampe, pari a 800 x 800 pixel e 318 dpi, così da ottenere ritratti dettagliati di volti umani o paesaggi naturali. Volendo puoi anche sfruttare gli strumenti inclusi nell’app Instax per modificare in maniera creativa le foto, ad esempio aggiungendo del testo, dividendo un’immagine in due parti, creando un collage e così via.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon. Questo significa che se hai l’abbonamento a Prime, come crediamo, benefici della spedizione gratuita e ultrarapida, con la consegna a casa prevista entro la giornata di domani. E se il tuo budget attuale non ti permette di coprire l’intera spesa, puoi sempre scegliere il pagamento a rate con Cofidis prima di aggiungere al carrello l’articolo.

Se sei una persona creativa, con la mente che spazia tra passato, presente e futuro, e vuoi realizzare qualcosa di nuovo, la stampante portatile wireless Instax Square di Fujifilm è l’acquisto ideale. Cogli al volo lo sconto del 40% delle Offerte di Primavera Amazon per risparmiare 80 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.