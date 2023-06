Stampante piccola, multifunzione, WIFI: con HP non hai dubbi (45€)

Vuoi una stampante multifunzione di alta qualità e perfetta per la tua casa? Allora devi assolutamente acquistare la Stampante Multifunzione DeskJet di HP e con 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi.

Non farti scappare questa incredibile offerta su Amazon e acquistala a soli 44,99€ grazie all’incredibile sconto del 31%. Aggiungila subito al tuo carrello e completa l’ordine prima che la promozione termini.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

La soluzione perfetta per le tue stampe con questa stampante HP

Se stai cercando una stampante multifunzione affidabile e facile da usare, la Stampante Multifunzione DeskJet 2720e di HP è ciò che fa per te. Grazie al suo design compatto e moderno è adatta per la tua casa, senza creare ingombri o risultare antiestetica. Perfetta per stampare, scansionare e copiare documenti, ricette e tutto quello che ti serve sempre con la massima qualità.

Come tutte le stampanti HP puoi avviare la stampa direttamente dal tuo smartphone e dal computer in pochissimi secondi. Infatti non ti serve altro che l’applicazione “HP SMART” ed il gioco è fatto.

Ma i vantaggi non terminano qui: se al momento della configurazione della tua stampante sceglierai di aderire al programma HP+ potrai usufruire di un anno di garanzia aggiuntivo oltre alla possibilità di ottenere ben 6 mesi di inchiostro gratuiti Instant Ink inclusi con il programma HP+.

Non aspettare un secondo di più e prendi questa offerta al volo acquistando su Amazon la Stampante Multifunzione DeskJet 2720e di HP e con 6 mesi di inchiostro Instant Ink a soli 44,99€ grazie all’incredibile sconto del 31%.

Con Amazon Prime la riceverai con una spedizione gratuita e veloce in tutto il territorio italiano.

