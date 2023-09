Stampante Polaroid a SOLAMENTE 93€, la stanno acquistando TUTTI in queste ore

Anche tu hai sempre voluto scattare selfie e foto in tutti i luoghi che visiti e poi poterle anche stampare immediatamente dopo? Beh, pensa oggi ti puoi portare direttamente a casa la stampante Polaroid a soli 93,85€, invece di 99,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

Un’occasione davvero assurda, con tanto di mega sconto del 6%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerla al carrello. Così, al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Polaroid 9046 Hi-Print 2×3 stampante fotografica portatile Bluetooth, dal colore bianco: oggi svenduta

Una stampante dal colore bianco, perfetta per ogni tipo di lavoro e situazione. Pensa che potrà stampare ogni tipo di foto in qualsiasi momento della giornata. Un vero selfie, che potrai stampare immediatamente dopo.

Personalizza e stampa le immagini dal tuo dispositivo mobile con stampe in formato biglietto da visita 2×3 di alta qualità che puoi attaccare ovunque. Polaroid Hi-Print utilizza l’innovativa tecnologia della cartuccia dye-sub per ottenere foto vivaci di alta qualità in meno di 50 secondi.

La Polaroid Hi-Print è alimentata da una batteria agli ioni di litio ricaricabile ed è abbastanza piccola da poter essere portata e stampare da qualsiasi luogo. Personalizza e stampa le immagini dal tuo dispositivo mobile con stampe in formato biglietto da visita 2×3 di alta qualità che puoi attaccare ovunque.

Una stampante davvero bomba, che ha mandato in tilt tutto Amazon. Oggi, la trovi con un mega sconto del 6%. Potrebbe terminare molto a breve. Corri adesso su Amazon, a vederla!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.