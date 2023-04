Stampante Polaroid: scatta foto e stampa SUBITO, non puoi rinunciare a questo MINI prezzo

Sei un amante della fotografia? Non vedi l’ora di girare nelle tue città preferite, scattare foto e stamparle subito dopo? Pensa, che oggi la stampante di Polaroid è davvero svenduta su Amazon. Te la puoi portare a casa a soli 93,73€, invece che 99,99€. Corri subito, prima che sia troppo tardi.

Hai sempre sognato di scattare foto e stamparle immediatamente dopo? Con questa stampante potrai davvero farlo, oggi te la potrai accaparrare con lo sconto bomba del 6%. Non ti resta che aggiungere la stampante al carrello e poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Mini stampante Polaroid, tecnologia DYE-SUB, stampa wireless, oggi ad una cifra ridicola

Scatta foto stupende e stampale immediatamente in un solo click con questa stampante di Polaroid. Dal colore nero, perfetta per ogni tipo di occasione e momento bello della giornata. Dotato di stampa wireless, che ti permetterà di avere i momenti belli subito con te.

Questa stampante di Polaroid, ti permetterà di personalizzare ogni foto e subito dopo anche stamparla, basterà un solo click. Direttamente dal tuo smartphone, in formato biglietto da visita 2×3 di altissima qualità. Potrai poi attaccarla ovunque, in stile retrò. Questa stampante utilizza la tecnologia innovativa della cartuccia dye-sub per avere sempre foto vivaci di altissima qualità.

Ti basterà collegarti all’app mobile di Polaroid Hi-Print per creare delle stampe davvero uniche e super vivaci. Potrai modificare e anche personalizzare il contenuto di ogni tua foto e anche emoticon per aggiungere un tocco unico. Potrai stampare foto sia a casa, che in viaggio.

Non aspettare più, se sei un amante delle foto, allora sei davvero nel posto giusto. Lo sconto pazzo del giorno dura poco. Perché solo per oggi potrai portarti a casa questa stampante di Polaroid ad un prezzo minuscolo.

