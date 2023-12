Stampante portatile SENZA INCHIOSTRO a soli 99 euro: sfrutta il Coupon!

Bisofice è una Stampante termica portatile in formato A4, Bluetooth, ricaricabile, per smartphone e Pc. Ancora, vanta il supporto 2”/3”/4”, per poter stampare ovunque senza bisogno di inchiostro essendo termica. Oggi la paghi 99,99 euro grazie al coupon di 20 euro applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Bisofice Stampante termica portatile: le caratteristiche

Questa stampante compatta, che misura 290 x 90 x 60 mm, è ideale per viaggi di lavoro, scuola e altro ancora. Viene fornito con un’app dedicata che offre numerosi modelli, motivi e materiali per icone, consentendoti di modificare e stampare file, immagini, poster, elenchi, ecc. mentre sei in movimento. E’ in grado di stampare tutto ciò di cui hai bisogno, da file PDF e documenti di prova a pagine web, contratti, foto e immagini. Grazie al cestino per la carta integrato, è perfetta per stampare grandi volumi di carta durante i viaggi di lavoro. È uno strumento eccellente per lo studio e il lavoro d’ufficio, poiché offre la stampa senza inchiostro che elimina la necessità di nastri.

Questa stampante termica è dotata di una clip per regolare la larghezza della carta, consentendo di stampare su carta termica da 56 mm/77 mm/107 mm/210 mm/216 mm (2 pollici/3 pollici/4 pollici/8 pollici/8,5 pollici) e Letter USA. È perfetto per stampare documenti, programmi giornalieri, promemoria e altro ancora. Supporta sia connessioni wireless che cablate. Puoi collegarlo al tuo dispositivo mobile tramite Bt e utilizzare l’app “Luck Jingle“ disponibile su App Store (iOS) o Google Play (Android). Può anche essere collegato a un PC o computer tramite cavo USB per la stampa. E’ dotato di una batteria al litio integrata di grande capacità da 2600 mAh, in grado di stampare circa 2,5 ore dopo una carica completa. La testina di stampa premium può percorrere fino a 50 km, durevole da usare per lungo tempo.

