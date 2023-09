Stanco della solita luce? Rendila multicolor e SMART a 9€ con TAPO

Se vuoi dare un tocco più stravagante alla tua abitazione hai decisamente bisogno dell’illuminazione smart. Non solo è comoda perché la gestisci a piacere, ma grazie alle lampadine come la TAPO di TP-LINK riscopri la bellezza di cambiare ogni giorno. Questo modello, ad esempio, è multicolor e semplicissimo da usare.

Non ti fermare davanti alla promozione di Amazon, grazie allo sconto la fai diventare tua con soli 9,99€ quindi cosa aspettare ancora? Collegati e completa l’acquisto con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina smart per luce sempre diversa: tutto possibile con Tapo

La lampadina Tapo è una vera e propria genialata che puoi mettere dove vuoi per rendere casa subito intelligente e diversa. Infatti è dotata di attacco E27 quindi è compatibile con la maggior parte di lampadari, lampade da tavolo e così via.

La monti ed è subito operativa. Ci metti due secondi per configurarla dal momento che devi semplicemente scaricare l’applicazione sullo smartphone ed il gioco è fatto. Non ti preoccupare perché il sistema è compatibile altresì con Alexa e Google. Ciò significa che se hai uno dei due assistenti, puoi usare anche la voce per comandare la luce.

Ma veniamo al dunque, cosa fa questa luce di speciale?

È dimmerabile ossia puoi modificare l’intesità della luce;

ossia puoi modificare l’intesità della luce; puoi settarla su una tonalità di bianco a tua scelta come quella calda, fredda o naturale.

a tua scelta come quella calda, fredda o naturale. ha la funzione di temporizzazione quindi crei routine e timer;

quindi crei routine e timer; integra diverse modalità di illuminazione;

ha più di 16 milioni di colori al suo interno.

Puoi sperimentare in lungo e in largo senza mai annoiarti una singola volta.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare la tua lampadina TAPO a soli 9,99€ con gli sconti in corso.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.