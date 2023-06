Starfield è in preordine su Amazon: corri ad acquistarlo ora

Starfield, è uno dei videogiochi più attesi dell’anno, un capolavoro annunciato esclusiva di lusso del catalogo Xbox. Un gioco di ruolo a tema fantascientifico dove sarai il protagonista della tua storia, ovverosia un avventuriero spaziale pronto a esplorare le profondità dello Spazio. Personalizzerai il tuo personaggio, scegliendo il suo aspetto, background e tratti distintivi.

Nell'opera di Bethesda la scelta sarà interamente tua, e determinerà chi sarai e quale sarà il tuo destino.

Starfield, il nuovo capolavoro di Bethesda?

Ti troverai a viaggiare tra le stelle, esplorando oltre 1.000 pianeti in un vasto universo. Potrai immergerti in città popolate, esplorare basi pericolose e ammirare paesaggi incontaminati. Lungo il tuo cammino, incontrerai personaggi memorabili che potrai reclutare per le tue avventure.

Avrai l’opportunità di interagire con diverse fazioni e partecipare a missioni emozionanti che ti porteranno a esplorare i vari Sistemi Colonizzati. Ma non sarai solo un semplice viaggiatore nello spazio. Sarai anche il comandante della tua nave dei sogni. Avrai anche la possibilità di personalizzare l’aspetto della tua nave e modificare i suoi sistemi critici, come armi e scudi, per adattarla alle tue esigenze.

Potrai assegnare i membri dell’equipaggio alle diverse postazioni per ottenere bonus unici e migliorare le tue abilità di combattimento e esplorazione. In Starfield, il destino del tuo personaggio e l’esplorazione dello spazio profondo sono nelle tue mani. Sarai tu a forgiare la tua storia, prendendo decisioni cruciali, affrontando sfide e scoprendo segreti nascosti.

