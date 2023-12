Statuina Disney Tradition Crudelia de Mont e Cuccioli, solo per OGGI la paghi il 36% in MENO!

La carica dei 101 è un film Disney molto amato e iconico, grazie ai simpatici Dalmata protagonisti della vicenda, ma anche al personaggio di Crudelia de Mont, una sorta di strega moderna legata al lusso più spietato. Oggi puoi acquistare una fantastica statuina in resina della serie Disney Tradition molto rifinita e grande 11 x 11 x 22 cm a soli 52,31 euro grazie allo sconto del 36%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Statuina Disney Tradition Crudelia de Mont e Cuccioli

La Statuetta decorativa è della serie Disney Tradition, in resina, molto rifinita e ritrae la mitica Crudelia de Mont con tre dolcissimi cuccioli di dalmata. E’ dipinta a mano. Le dimensioni sono 11 x 11 x 22 cm, quindi anche bella da esporre.

Un bellissimo regalo di Natale per chi ama il film ma anche le statuine Disney in generale. A maggior ragione perché Amazon ha prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

La Statuina Disney Tradition Crudelia de Mont e Cuccioli oggi puoi prenderla a soli 52,31 euro grazie allo sconto del 36%!

