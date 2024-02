Stazione di ricarica da 35 W, tutti in carica e in ordine col super coupon Amazon!

Stanchi di doppie spine, prese, cavi USB, piccoli e grandi che siano che non fanno altro che rendere invivibile la vostra scrivania o il vostro comodino? Se la risposta è si questa Charcing Station, o meglio, base di ricarica è quello che fa per voi! Il concetto è semplice, invece di cambiare cavo sulla presa a muro a seconda del dispositivo che ha bisogno di ricarica, basta avere un hub super smart con tutti gli ingressi del caso e il gioco è fatto. Una “super ciabatta” in parole povere, ma adatta alle esigenze di oggi. Il prezzo di listino per questo gioiellino è di 49,99 euro, ma oggi Amazon propone un bel MENO 30% grazie ad un sontuoso COUPON da inserire in pagina! Ecco che da 49,99 euro il costo crolla sino a 35 euro!

Ha tutto quello che serve, 7 in 1!

Baseus GaN5, questo è il nome di questa stazione di ricarica, o charging station che dir si voglia, è dotata di 3 prese di corrente, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C, con funzione di ricarica rapida da 35 W e ciabatta elettrica da 4000 W.

Inoltre, oltre ad essere molto comoda per tenere tutti i dispositivi in ordine, è anche super sicura. Garantisce infatti protezione da sovratensione 1200J e protezione contro i fulmini e nove ulteriori misure di sicurezza per proteggere completamente i dispositivi da sbalzi di corrente e potenziali rischi. E come se non bastasse è dotato della funzione di spegnimento automatico in caso di cortocircuito di 0,1 secondi, la più veloce nel settore!

Questa charging station non è smart solo per quello che offre ma anche perché il display digitale consente di monitorare le informazioni di ricarica in tempo reale, dello lo stato di potenza, corrente e livello di carica. Tutto sott’occhio insomma!

E da ultimo, oltre ad essere utilissimo è anche un dispositivo molto bello da vedere, visto che lo scorso anno ha visto il Design Award 2023!

