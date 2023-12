Stazione di Ricarica Multipla per smartphone Android, dispositivi iOS, tablet e Laptop a MENO DELLA META'! Sfrutta i 2 COUPON

Occasionissima per chi cerca un’unica fonte dove ricaricare i vari dispositivi in casa. RFNAYK ha ideato questa Stazione di Ricarica Multipla mit 4 USB-C e 2 USB-A PD, 100W, PPS 3.3 Fast Charger, per tutti i dispositivi in circolazione. Oggi puoi pagarla solo 32,40 euro sfruttando il coupon 50% + codice LMNYQH4V 10%, entrambi applicabili con una semplice spunta!

Scopri la Stazione di Ricarica Multipla

Questa stazione di ricarica USB C GaN a 6 porte presenta una potenza di uscita totale di 220 W, permettendoti di caricare i tuoi dispositivi in modo rapido ed efficiente. L’uso della singola porta USB C1/C2/C3 raggiunge una potenza di uscita massima fino a 100 W, consentendo anche la rapida ricarica di notebook ad alta potenza. Con 4 porte USB C e 2 porte USB A, questo hub di caricatore USB fornisce flessibilità e comodità per la ricarica di più dispositivi contemporaneamente. È adatto per iPhone, iPad, AirPods, Samsung Galaxy e laptop MacBook.

Progettato per funzionare con un range di frequenza di tensione di 100-240V/50-60 Hz, questa stazione di ricarica USB multipla è adatta per l’uso in tutto il mondo, rendendola perfetta per i viaggi e gli affari. La stazione di caricabatterie USB C da 220W ha superato l’ispezione di sicurezza dello standard CE. Il sistema di protezione integrato copre la protezione della temperatura, la protezione da sovracorrente, la protezione da corto circuito e la protezione da sovratensione per garantire una ricarica sicura e veloce. Questo hub di alimentatore USB C viene fornito con un cavo di alimentazione da 1,2 metri, in modo da essere flessibile e pratico da tenere sulla tua scrivania, comodino o nella tua borsa da viaggio per caricare i tuoi dispositivi in qualsiasi momento e ovunque.

