Stazione di ricarica multiporta con 4 porte USB-C e 2 porte USB-A scontata del 50%

Gaia 220W è molto più di un semplice caricabatterie: è una stazione di ricarica multiporta progettata per soddisfare tutte le tue esigenze di ricarica. Con 4 porte USB-C e 2 porte USB-A, supporta una vasta gamma di dispositivi, garantendo una ricarica veloce e affidabile. Acquistala ora e goditi la comodità di avere un’unica stazione di ricarica per tutti i tuoi dispositivi. Prendilo subito approfittando del coupon sconto del 50% per pagarlo la metà, ovvero appena 40€, e portartelo subito a casa con le spedizioni gratuite via Prime.

Gaia 220W, potenza massima per i tuoi dispositivi

Con una potenza massima di 220W, il Gaia è in grado di gestire la ricarica simultanea di diversi dispositivi ad alta potenza, tra cui laptop, tablet e smartphone. Le 4 porte USB-C con tecnologia Power Delivery (PD) e PPS 3.3 garantiscono una ricarica veloce e efficiente per dispositivi compatibili. Puoi caricare MacBook Pro, laptop, iPad Pro e altri dispositivi con USB-C a massima velocità.

Le 2 porte USB-A offrono una ricarica standard per dispositivi come iPhone, Android, power bank e altri gadget. Sono ideali quando hai dispositivi che utilizzano connettori USB-A tradizionali. La stazione di ricarica è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, laptop, fotocamere, auricolari wireless e molto altro.

Grazie alla tecnologia Gallium Nitride (GaN), il Gaia è più compatto e leggero rispetto ai caricabatterie tradizionali con la stessa potenza. Occupa meno spazio sulla presa a parete e risulta ideale per l’uso in viaggio. Dotato di protezioni contro sovraccarico, surriscaldamento e sovratensione, il Gaia assicura la sicurezza dei tuoi dispositivi durante la ricarica.

Il design moderno e compatto del Gaia lo rende ideale per l’uso domestico, in ufficio o in viaggio. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma si integra anche perfettamente in qualsiasi ambiente. Gli indicatori LED sul caricabatterie forniscono informazioni chiare sullo stato di funzionamento, aiutandoti a monitorare la ricarica in un colpo d’occhio.

La stazione di ricarica Gaia 220W è la soluzione completa per tutte le tue esigenze di ricarica, prendilo subito approfittando del coupon sconto del 50% per pagarlo la metà, ovvero appena 40€, e portartelo subito a casa con le spedizioni gratuite via Prime.

