Stazione di ricarica wireless 3 in 1: INDISPENSABILE per Apple Watch, AirPods e Android

Su Amazon c’è uno di quei gadget che definire geniali è poco, vista la loro utilità abbinata a un design davvero originale e funzionale. Il caricabatterie wireless 3 in 1 con tecnologia di ricarica rapida da 30W, lo prendi a 18€. Spedizioni incluse. Proprio così: questo utilissimo dispositivo che può caricare contemporaneamente telefoni cellulari, Apple Watch e Airpod può essere tuo a un prezzo molto vantaggioso.

Caricabatterie wireless 3 in 1: prezzo IMBARAZZANTE

Questo dispositivo è super utile e super funzionale: il caricabatterie, compatibile con telefoni abilitati Qi, Iwatch, AirPods e Pencil, può caricare rapidamente questi dispositivi in ​​modalità wireless contemporaneamente, ottimizzando i tempi. Il dispositivo eroga 15 W max di ricarica wireless adatta per iPhone 13/12/11/XS, XR, X / 8, mentre da 15 W è adatta per Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.

Il dispositivo è comunque compatibile con diversi modelli di Samsung, dall’S20 in giù, e con Xiaomi, Huawei, Xiaomi, iPhone e perfino con smartwatch, AirPods, Galaxy Buds e tutti gli auricolari wireless TWS. Con un supporto metallico magnetico, l’angolo di supporto può essere regolato in base alle tue esigenze, il che è molto comodo per chiamate, yoga, video o messaggi durante la ricarica. Il livello regolabile rende il caricabatterie wireless veloce molto facile da mettere in tasca da portare con te. Con il design pieghevole, è comodo da mettere in tasca quando si viaggia.

Dulcis in fundo ha la protezione integrata contro sovraccarico, sovracorrente e protezione da sovratensione, controllo della temperatura, rilevamento del dispositivo. Non esitare, quindi, vai su Amazon e fai subito tuo a soli 18€ questo caricabatterie wireless 3 in 1 con tecnologia di ricarica rapida. Le spese di spedizione sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.