Stazione di ricarica wireless 4 in 1 per Apple e Android: prezzo IMBARAZZANTE

Su Amazon c’è una di quelle offerte talmente folli, che solo… un pazzo se la lascerebbe scappare. La stazione di carica wireless 4 in 1 con tecnologia di ricarica rapida la prendi a soli 21€. Spedizioni incluse. Ricordati sol odi spuntare la voce Applica coupon 40% sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa.

Stazione di ricarica 4 in 1: prezzo IMBARAZZANTE

Questo dispositivo è super utile e super funzionale: pensa, ha un design a doppia bobina integrato che ti consente di caricare il telefono sia verticalmente che orizzontalmente. Non solo: puoi metterci sopra in contemporanea il tuo smartwatch, le tue cuffiette e lo smartphone, dividendo la ricarica tra i vari dispositivi e ottimizzando i tempi.

Il dispositivo ha una ricarica rapida da 10W compatibile con diversi modelli di Samsung, dall’S20 in giù, e con Xiaomi, Huawei, Xiaomi, iPhone e perfino con smartwatch, AirPods, Galaxy Buds e tutti gli auricolari wireless TWS.

Non esitare, vai su Amazon e fai subito tuo a soli 21€ questo caricabatterie wireless 4 in 1 con tecnologia di ricarica rapida. Le spese di spedizione sono gratis. Costa così poco che è quasi imbarazzante approfittarne.a ricordati prima di applicare il coupon in pagina col 40% di sconto. Spedizioni gratis via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.