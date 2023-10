Basta previsioni sbagliate! Con questa Stazione meteo in OFFERTA il maltempo non ti frega più

Se è vero come è vero che siamo inondati da previsioni meteo, tra quelle telesivise, le app e articoli con titoli acchiappa-click che preannunciano sempre qualche disastro (caldo africano, temporali devastanti, ecc.), avere delle previsioni meteo affidabili è diventato difficile. Anche perché è la Natura a essere profondamente cambiata, con dei meccanismi che un tempo rendevano più semplici e sicure le previsioni ormai venute meno. Tuttavia, una speranza c’è ancora e la offre la promozione che presentiamo in questo articolo: la Stazione meteo professionale BRESSER, con display a 256 colori grande 18,5 pollici, facilmente montabile e salvaspazio è in offerta a soli 120,86 euro! Beneficerai di uno sconto del 7%!

Stazione meteo Bresser: caratteristiche tecniche

Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello Bresser in offerta è l’ampio schermo a colori da 18,5 cm, praticamente grande quanto un notebook, che a differenza di altri display in bianco e nero e grandi al massimo la metà, offre una visione chiara di quanto accadrà. Sei aree di colore diverso favoriscono la visibilità del display già di per se molto nitido. Lo schermo a cristalli liquidi a cristalli liquidi LCD di alta qualità è costantemente illuminato (se attivo in rete) e può essere controllato opzionalmente tramite il sensore di luminosità integrato.

Ma non è solo il display a rendere interessante questa stazione meteo professionale Bresser: il sensore esterno 5 in 1, infatti, mostra le informazioni aggiornate su temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento e precipitazioni. La funzione di memorizzazione consente di richiamare e visualizzare i valori delle ultime ore. Oltre ai valori misurati, dispone anche di una funzione di sveglia/allarme, un avviso di allerta in caso di gelate e ghiaccio, l‘impostazione radiocomandata dell’ora e della data (DCF), la visualizzazione della fase lunare corrente, dell’indice Beaufort, dell’indice di calore, del punto di rugiada e delle previsioni meteo a 12 ore!

Oggi la Stazione meteo professionale BRESSER è in offerta a soli 120,86 euro! Beneficerai quindi di uno sconto del 7%!

