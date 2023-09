Mini Stazione Meteo a metà prezzo: non lasciarti più sorprendere dalla pioggia!

Sei ossessionato dalle previsioni Meteo? Hai sempre paura che un temporale rovini una gita fuori porta o il tuo bel lavoro di giardinaggio? Ora puoi portare a casa un’autentica stazione Meteo per avere sempre a portata di mano le condizioni del tempo e regolarti di conseguenza. Parliamo infatti della stazione meteo Bresser, in promozione quasi a metà prezzo (-47% di sconto sul prezzo), quindi a soli 69 euro! Un piccolo dispositivo (‎38,8 x 15 x 28 cm; 680,39 grammi) facile da installare che ti dirà sempre che tempo fa!

Stazione meteo Bresser: tutte le caratteristiche

Stiamo parlando di una Stazione meteorologica radiocontrollata con sensore multifunzione 5-in-1: velocità del vento, direzione del vento, umidità, temperatura e piovosità. Sul display della stazione base, strutturato in modo chiaro, vengono visualizzati non solo questi valori ma anche moltissimi dati registrati nei giorni precedenti. Offre anche la regolazione radiocontrollata dell’ora e della data (DCF) / Display LCD con retroilluminazione LED. Otterrai dunque comodamente a casa: Misurazione di temperatura; velocità e direzione del vento; pressione atmosferica, umidità dell’aria e precipitazioni. Inoltre, potrai salvare comodamente i dati storici, così da valutare l’andamento del meteo entro un arco temporale di breve, medio o lungo raggio.

Ed ancora, la stazione meteo Bresser è dotata di allarme sveglia e avviso di gelata, così da prepararti in caso di condizioni meteo avverse, anche quelle più repentine (come ormai ci stiamo abituando a vivere). Nella confezione troverai: stazione base, stand per la stazione base, sensore esterno, materiale di montaggio, manuale utente in italiano. Non incluse invece le batterie, come normale che sia per le spedizioni. Ne occorrono 6 con queste specifiche: 1.5V, tipo AA. Sono invece già inclusi nella confezione una fascetta e viti per il fissaggio a pali (diametro ca. 25-33 mm), nonché un supporto per il poggiarlo in piano. Il sensore esterno compatto e il design elegante può essere posizionato quasi dappertutto e occupa poco spazio.

Insomma, non lasciarti più sorprendere dal meteo portando a casa un’autentic stazione metereologica Bresser con tanti dati disponibili. Ora in offerta a metà prezzo a soli 69 euro!

