Con questa piccola STAZIONE DI RICARICA in OFFERTA avrai tutti i dispositivi sempre pronti per l'uso!

La stazione di ricarica Baseus è una piccola centrale elettrica in casa tua. Potrai ricaricarci dispositivi piccoli e grandi che contemplano la porta USB C con ricarica rapida da 65W! Potrai dire addio ai vecchi caricatori ingombranti: con un solo caricabatterie, hai la possibilità di caricare rapidamente il tuo telefono, tablet e laptop! Il tutto con una straordinaria velocità di ricarica! Oggi la paghi solo 29,99 euro grazie allo sconto del 40%!

Stazione di ricarica Baseus: le caratteristiche

La stazione di ricarica Baseus vanta una velocità di ricarica USB-C fino a 65 W per caricare i tuoi dispositivi in meno di 2 ore. Compatibile anche con la ricarica rapida Apple 20W PD e Samsung AFC 45W, carica il tuo iPhone 13 al 50% in mezz’ora, tre volte più veloce del caricatore originale 5W. Un altro esempio? Il tuo Macook Pro 13″ sarà pronto in meno di 2 ore! Grazie alla tecnologia di distribuzione intelligente Baseus BPS, questo caricabatterie GaN3 può alimentare insieme iPhone e Samsung Galaxy, quindi può essere usato da più componenti in casa contemporaneamente, senza dover attendere il proprio turno come si fa per il bagno.

Questo caricatore da scrivania GaN 65W è del 10% più piccolo dei prodotti GaN2 e 60% più piccolo rispetto al caricatore USB-C da 61W originale, occupando meno spazio e mantenendo la scrivania ordinata mentre si carica il telefono, tablet o laptop. Ecco cosa ottieni con questo acquisto: Baseus 65W caricatore desktop USB-C con 5ft cavo di estensione AC, USB-C a USB-C cavo 100W 3.3ft con E-Marker Chip, Welcome Guide, una garanzia di 2 anni e un customer care H24!

Quindi, saluta i vecchi caricatori ingombranti che hai in casa: con un solo caricabatterie, hai la possibilità di caricare rapidamente il tuo telefono, tablet e laptop! Il tutto con una straordinaria velocità di ricarica!Oggi la paghi solo 29,99 euro grazie allo sconto del 40%!

