SteelSeries Aerox 3 Snow (versione 2022): sconto di 30 euro su Amazon

L’Aerox 3 è stato progettato per essere un mouse da gioco ultraleggero. Per raggiungere questo obiettivo, SteelSeries ha dovuto migliorare/creare nuovi componenti. Il sensore ottico TrueMove Air e il design minimale consente l’implementazione di una batteria più piccola che (se combinata con il telaio sottile, a nido d’ape e aderente) rende l’Aerox 3 pesante solo 66 grammi. Essendo uno dei mouse più leggeri, scivola praticamente sui tappetini del mouse. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 69,99€.

Ha un design elegante e presenta un motivo a griglia che ne riduce il peso. Presente anche l’illuminazione RGB e la classificazione IP54: l’Aerox 3 utilizza la funzione AquaBarrier per proteggere le sue aree esposte da acqua, olio, polvere e così via.

I normali pulsanti sinistro e destro del mouse, la rotellina di scorrimento, il CPI (Count Per Inch) e i pulsanti laterali completano questo aspetto. Il sensore viene chiamato TrueMove Air ed è creato appositamente per i giochi wireless. Non solo risolve i problemi di latenza fornendo un vero tracciamento 1-to-1, ma consente anche movimenti super rapidi grazie ad un CPI ridicolmente alto. Sopra il sensore TrueMove c’è l’interruttore della modalità wireless. I giocatori possono alternare tra le connessioni Bluetooth e 2,4 GHz, l’ultima delle quali utilizza un dongle wireless USB Type-C accompagnato e un adattatore.

SteelSeries voleva che l’Aerox 3 fosse leggero per facilitare i movimenti rapidi durante il gioco. Tuttavia, l’azienda non voleva peccare su altri aspetti. Prendi ad esempio la batteria più piccola. In realtà consente tempi di gioco più lunghi rispetto alle sue controparti più grandi. A seconda del tipo di connessione scelto, può garantire fino a 200 ore con una singola carica. E se la batteria si esaurisce, non rimarrai fuori dal gioco a lungo. Il cavo da USB Type-C a Type-A incluso consente la ricarica rapida; solo 15 minuti porteranno a circa 40 ore di gioco.

L’Aerox 3 è un eccellente mouse wireless: il dongle inoltre ha una presa USB di tipo C che ti consente di collegarlo tramite cavo. Parlando di movimento, l’Aerox 3 è perfetto per gli sparatutto. Facendo clic sul pulsante CPI, situato sotto la rotellina del mouse, è possibile regolare la velocità. Ci sono cinque impostazioni in tutto, che vanno da 400 CPI a 3200, e utilizzando il software, puoi ridurre la precisione fino a 100 CPI, provare livelli medi o arrivare fino a 18.000 CPI.

Grazie alla batteria più piccola, il telaio del mouse non è ingombrante. La sua forma ergonomica è piuttosto comoda da impugnare. Data la sua leggerezza, l’Aerox 3 sembra fragile ma è sorprendentemente resistente. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.