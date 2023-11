SteelSeries Apex 3: la TASTIERA RGB pensata per il gaming in offerta

Dopo anni e anni di difficoltà dovute soprattutto alla pandemia, finalmente i costi della componentistica per PC sono ritornati a prezzi accessibili a tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è sicuramente la tastiera, che dev’essere performante e con un eccellente feedback, soprattutto se utilizzata in ottica gaming. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la tastiera SteelSeries Apex 3 all’incredibile prezzo di soli 59 euro, con ben il 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

SteelSeries Apex 3: porta la vittoria a casa

Uno dei fiori all’occhiello alla base di questa tastiera risiede senz’ombra di dubbio nel suo sistema di retroilluminazione RGB a 10 zone, che permette di realizzare le composizioni in base ai nostri gusti personali. Grazie al grado di protezione IP32 e di resistenza all’acqua, poi, sarai completamente protetto nel caso in cui si verifichino dei versamenti di liquidi o eventuali danni accidentali che possono andare a compromettere il funzionamento della tastiera.

Si tratta di una tastiera completamente silenziosa, grazie a un particolare sistema di switch a basso attrito che riescono a ridurre al minimo ogni possibile rumore: oltre a questo sono davvero resistenti, e sono in grado di garantire delle prestazioni eccellenti anche fino ad arrivare a più di 20 milioni di pressioni consecutive.

Molto apprezzata poi la presenza dei comandi multimediali dedicati, grazie al quale per esempio potrai regolare tranquillamente il volume di gioco le impostazioni della tastiera stessa, effettuando delle modificazioni al sistema di illuminazione, mettendo in pausa e quant’altro. Grazie al poggiapolsi magnetico poi la comodità è assicurata, dal momento che permette di fissare la tastiera comodamente alla scrivania.

In definitiva, a poco meno di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori tastiere attualmente in commercio, che grazie alle sue caratteristiche ti permetterà di portarti la vittoria a casa durante le partite in multiplayer online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa tastiera SteelSeries Apex 3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è ovviamente a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

