SteelSeries Apex 9 Mini, mini tastiera da gaming... mini è anche il prezzo!

SteelSeries Apex 9 Mini è una tastiera meccanica compatta progettata per i veri Pro, per i giocatori che vogliono unire prestazioni, ergonomia, estetica accattivante e perché no, anche ingombro ridotto. Steel Series è da sempre nota per l’alta qualità dei suoi prodotti pensati per i giocatori più appassionati e questa tastiera meccanica, a questo prezzo poi, è davvero un’occasione unica! MEGA SCONTO Amazon: MENO 29%, per un risparmio netto di 40 euro! Il prezzo passa da 139,99 euro a 99,99 euro! Una tastiera eccezionale non può non avere che un’offerta eccezionale!

Per veri Pro!

Una delle caratteristiche più importanti di Apex 9 Mini è la sua costruzione solida con materiali di alta qualità: la piastra superiore in metallo è identica all’alluminio utilizzato nei jet da combattimento per garantire una maggiore rigidità e stabilità strutturale per sempre.

Apex 9 Mini è estremamente compatta, non ha il tastierino numerico, un taglio questo frequentemente richiesti dai Pro player. In tal senso quindi Apex 9 Mini offre un ingombro ridotto del 60% rispetto alle tastiere tradizionali, a tutto vantaggio dell’ampiezza di movimento del mouse.

La tastiera è dotata di interruttori meccanici a gamma completa, che offrono un feedback tattile e un’azione di pressione fulminea. L’azionamento è più veloce del 33% grazie agli switch OptiPoint personalizzati con zero rimbalzi e un tempo di risposta senza paragoni di soli di 0,2ms!

Inoltre, gli Switch sono intercambiabili: è possibile personalizzare, aggiornare e riparare la tastiera sostituendo gli switch con quelli OptiPoint di diverso stile e prestazioni.

Un’altra caratteristica interessante di Apex 9 Mini è l’illuminazione RGB per tasti individuali. Ogni tasto è retroilluminato e offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, che consentono di creare combinazioni di colori uniche per adattarsi al proprio stile di gioco o alla propria estetica. Inoltre, è possibile configurare diversi profili di illuminazione e assegnare colori specifici a determinate combinazioni di tasti, per una maggiore flessibilità e personalizzazione.

SteelSeries Apex 9 Mini è una tastiera meccanica compatta che offre prestazioni eccezionali.

