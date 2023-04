SteelSeries Arctis 1: le cuffie wireless da AVERE in testa (-25%)

Stai cercando un paio di cuffie perfette per i tuoi momenti di relax davanti ai videogame? Non perderti le Cuffie Wireless Arctis 1 di SteelSeries per un’esperienza di gioco immersiva. Comodissime e di prima qualità, sono l’headset di cui non fare a meno.

Su Amazon le trovi con un ottimo sconto del 25% che ti permette di averle a soli 89,99€ e risparmiando così 30€ sul loro prezzo originale. Non devi far altro che aggiungerle nel tuo carrello e far partire l’ordine prima che l’offerta termini.

Le riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Le cuffie di SteelSeries sono l’headset gaming perfetto per le tue partite

Se sei un giocatore appassionato, sai quanto sia importante avere un paio di cuffie di alta qualità per immergerti completamente nei tuoi titoli preferiti. Se sei indeciso nella scelta non ti preoccupare, oggi vengo in tuo aiuto con le SteelSeries. Sono perfette per i giocatori che si divertono su molte piattaforme diverse dal momento che potrai utilizzarle su tutte le console, computer e dispositivi Android.

Sono progettate per essere leggere e confortevoli, con una fascia della testa regolabile e morbida e cuscinetti auricolari avvolgenti. La batteria di cui sono dotate ha un’autonomia di circa 20 ore, ottime quindi per lunghe sessioni di gaming o da usare in viaggio.

Il microfono ClearCast rimovibile garantisce una voce chiara e nitida grazie alla funzione di cancellazione del rumore. Un altro punto a favore sono i controlli posti sulle cuffie per avere tutto a portata di mano.

Per usarle basterà attaccare il ricevitore wireless USB-C e accendere le cuffie. Per usarle con le console avrai in dotazione diversi cavi: un cavo convertitore con jack audio da collegare al controller per quando riguarda le console Xbox, un cavo convertitore con USB per Playstation 4 e Playstation 5.

Non farti scappare questa offerta su Amazon e acquista subito le Cuffie Wireless Arctis 1 di SteelSeries allo straordinario prezzo di 89,99€ grazie allo sconto del 25%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.