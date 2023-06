SteelSeries Arctis 7P+ il prezzo scende finalmente, è il momento di comprare queste cuffie top!

SteelSeries Arctis 7P+ sono cuffie da gaming wireless Premium, progettate per offrire una qualità del suono eccezionale e anche tanta comodità visto che chi le acquista le porterà in testa per molto tempo! Le cuffie sono compatibili con PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Mac, Android e Switch, grazie al dongle USB-C che garantisce una connessione wireless a 2.4 GHz senza perdite e a bassa latenza. L’headset supporta anche la tecnologia Tempest 3D Audio di PlayStation 5, che offre un’esperienza sonora immersiva e realistica. Sono cuffie di fascia alta e anche il prezzo lo è, ma grazie a questa incredibile offerta proposta da Amazon possiamo acquistarle con una bella sforbiciata al costo, un sontuoso MENO 25% che ce le fa portare a casa risparmiando ben 50 euro. Il carrello piange… riempitelo subito!

Comode, belle e scontatissime

Ergonomia e comodità di utilizzo al top per SteelSeries Arctis 7P+. Le cuffie hanno un design ergonomico e comodissimo, con un archetto regolabile in acciaio e un cinturino elastico che si adatta alla forma della testa. I padiglioni auricolari sono in tessuto AirWeave, che mantengono le orecchie fresche e asciutte anche dopo ore di utilizzo. Il microfono è dotato della tecnologia ClearCast bidirezionale e rimovibile, che elimina i rumori di fondo e garantisce una comunicazione cristallina.

SteelSeries Arctis 7P+ hanno una batteria ricaricabile che dura fino a 30 ore con una sola carica, permettendo di giocare senza interruzioni. Nell’ottica della massima comodità le cuffie hanno anche dei controlli integrati sui padiglioni auricolari, che consentono di regolare il volume, attivare o disattivare il microfono, cambiare la modalità di equalizzazione e accedere al sidetone, ovvero la possibilità di sentire la propria voce durante le conversazioni. Disponibile anche la funzione ChatMix, che permette di bilanciare il volume tra il gioco e la chat.

Queste cuffie sono una vera bomba, SteelSeries con Arctis 7P+ hanno migliorato un prodotto che sin dalla sua nascita, di anno in anno, ha ricevuto solo elogi e recensioni entusiastiche! Prenderle ora scontatissime del 22% è la cosa migliore che vi capiterà oggi! Risparmiate 50 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.