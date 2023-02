SteelSeries Arctis Nova 1, le migliori cuffie da gaming: sconto eccezionale Amazon

Sul mercato dei videogame sono presenti innumerevoli proposte di cuffie da gaming, ma poche raggiungono la qualità delle SteelSeries Arctis Nova 1, che oggi si trovano tra l’altro in super sconto a 54€ su Amazon. Queste cuffie spettacolari sono infatti scontate del 21%, quindi ti costano davvero poco, quasi quanto modelli di minore qualità a livello costruttivo e di performance, e con le spedizioni gratuite via Prime. Si collegano facilmente a qualsiasi console e piattaforma di gioco con un jack da 3,5 mm, quindi PC, Mac, PlayStation, Xbox o Switch e anche dispositivi mobili.

SteelSeries Arctis Nova 1, cuffie gaming al top

Per gli appassionati di videogame l’audio è un elemento fondamentale per potersi immergere totalmente nelle atmosfere di un gioco e prodotti come questo offrono il sonoro per il gaming migliore della categoria. Inoltre sono anche utili nel caso di partite a squadre online o di competizioni. Padiglioni con design girevoli, imbottitura sagomata con morbidi cuscini in schiuma foam e finitura in tessuto AirWeave ne garantiscono poi la comodità.

La struttura leggera delle cuffie assicura infatti il massimo comfort, indipendentemente dalla durata del gioco. Pensate per ogni tipologia di utente, dal casual all’hardcore gamer, sono costruite con materiale solido. Il dispositivo è dotato inoltre di un microfono omnidirezionale calibrato per rendere la voce precisa e naturale (50 ~ 18,000 Hz) e per ridurre al minimo il rumore di fondo.

Il microfono ClearCast Gen 2 silenzia i rumori di fondo fino a 25 dB su qualsiasi piattaforma per offrire comunicazioni cristalline. Il microfono rientra completamente nel padiglione per un look più elegante. Cosa aspetti quindi ad andare a comprarti queste magnifiche cuffie da gaming? Oggi le trovi addirittura in super sconto a 54€ su Amazon, cioè a dire 69,90€ in meno del solito, con le spedizioni veloci e gratuite via Prime, ovviamente per gli abbonati al servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.