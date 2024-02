SteelSeries Rival 600 è il mouse da GAMING DEFINITIVO: -33% su Amazon

Se sei pronto a fare un enorme passo in avanti in ambito gaming per finalmente abbattere i tuoi avversari in ogni fight, sappi che il popolarissimo mouse da gaming SteelSeries Rival 600 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 33%, la periferica da gaming a marchio SteelSeries può essere tua spendendo la cifra ridicola di appena 59€.

Il mouse da gaming SteelSeries Rival 600 costa una sciocchezza su Amazon: occasione shock

Ergonomico, comodissimo e con una lavorazione dal forte sapore premium, SteelSeries Rival 600 è pronto per sorprenderti con il suo precisissimo doppio sensore ottico TrueMove 3+. Personalizzabile sotto tutti i punti di vista – puoi rimappare a piacimento i pulsanti e addirittura modificare il peso del mouse stesso -, il mouse da gaming monta specifici trigger con interruttori metallici per una risposta ai clic istantanea e precisissima.

Compatibile al 100% con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS e Linux), il mouse SteelSeries monta anche cuscinetti laterali in silicone per garantirti una migliore presa in ogni momento.

Preparati ad arare i tuoi avversari con l’eccellente tracking del mouse a marchio SteelSeries, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi tempi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.