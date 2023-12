STILOSA Lampada da terra in metallo con 3 paralumi in vetro a soli 59 euro!

La Lampada da Terra HOMCOM è in Metallo a forma di albero, per Soggiorno, con 3 Paralumi in Vetro. Dimensioni: base 36 cm e altezza 162 cm, colori Nero e Grigio, è in offerta con il 15% di sconto. La paghi 59,45 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Lampada da Terra HOMCOM: le caratteristiche

Grazie alla sua forma ad albero e ai 3 paralumi in vetro grigio chiaro con base nera, la nostra lampada per soggiorno è in grado di regalare un tocco di stile ed eleganza ai tuoi spazi interni. Il design angolare è ideale per qualsiasi stanza in cui sia necessaria un’illuminazione aggiuntiva. Il paralume flessibile e ruotabile di questa lampada moderna consente di cambiare facilmente la direzione della luce. Il design alto della lampada a palo garantisce invece un’adeguata illuminazione dall’alto, rendendo più leggero il momento della lettura e del lavoro.

La lampada a terra è realizzata in metallo verniciata a polvere per garantire la giusta stabilità in caso di urti accidentali. Il paralume in vetro emette un bagliore dall’alto, creando una luce calda a scopo decorativo. L’interruttore a pedale di questa lampada a piantana è posizionato sul cavo elettrico per assicurare un facile utilizzo in ogni momento. La struttura è inoltre munita di un lungo cavo di alimentazione per garantire un comodo accesso alla spina. Dimensioni complessive: Ø36 x 162A cm. È richiesto l’uso di una lampadina compatibile con lampadine E27 da 40W (lampadina non inclusa), come lampadine alogene, lampadine LED, ecc. Occorre montarla ma è piuttosto intuitivo.

La Lampada da Terra HOMCOM è in offerta con il 15% di sconto. La paghi 59,45 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.