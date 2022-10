Stirare in tempi RECORD: totalmente possibile con questo gioiello Rowenta

Stirare non sarà più una noia grazie a questo Ferro da stiro verticale di Rowenta DR8250 Access Steam Force. Forse è da tempo che sogni di averne uno e ora è finalmente tempo di acquistarlo.

Stirare non è mai stato così veloce: merito del ferro da stiro verticale Rowenta

Questo straordinario Ferro da stiro verticale di Rowenta sarà il tuo asso nella manica per avere vestiti sempre in ordine senza dover faticare. Dimenticati il vecchio asse da stiro e il pesante ferro a caldaia. Grazie alla sua forma ergonomica e il suo cavo lungo 2,6 m sarà un gioco da ragazzi utilizzarlo.

La praticità infatti è il suo punto forte: ti garantisce un serbatoio removibile da 190 ml che ti permetterà di stirare per ben 10 minuti di fila, una volta terminata l’acqua basterà semplicemente rimuovere il serbatoio e riempirlo e potrai tornare a stirare in pochi semplici secondi.

Con questo acquisto sono inclusi diversi accessori che ti consentiranno di stirare ogni tipo di tessuto; infatti avrai un accessorio per coprire la piastra per poter utilizzarlo sui tessuti più delicati o anche un panno in microfibra ideale per rimuovere la polvere e rinfrescare tutti i tessuti di casa tra cui i peluches dei tuoi bambini sanificandoli così e uccidendo il 99,99% di virus, germi e batteri grazie alla forza del vapore.

Bastano appena 25 secondi per riscaldarlo e scegliere tra due tipi di modalità: delicato o turbo. In caso tu sia uscita di casa senza averlo spento devi sapere che è dotato di spegnimento automatico in modo da essere sempre tranquilli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.