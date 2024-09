Stiratore Verticale Portatile a quasi metà prezzo: oggi è tuo a meno di 30€

Sei speggio in viaggio e inevitabilmente i tuoi abiti risultano sgualciti dopo aver passato ore in valigia? La soluzione ai tuoi problemi è lo Stiratore Verticale Portatile Weasy, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto fenomenale del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Stiratore Verticale Portatile Weasy: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Stiratore Verticale Portatile Weasy è un gioiellino soprattutto per chi è spesso in viaggio e non può portare con sé il ferro da stiro.

È dotato di una potenza di vapore di 32 grammi al minuto e un serbatoio da 280 millilitri, quindi è in grado di eliminare le pieghe in pochissimi minuti su tutti i tessuti, che siano abiti, camicie, vestiti, tende e tendaggi di ogni genere.

La modalità di utilizzo è super facile basterà tenere i vestiti appesi e muovere semplicemente l’apparecchio lungo il tessuto. L’impugnatura è ergonomica e l’interruttore di accensione e spegnimento con spia luminosa consente di capire facilmente quando l’apparecchio è in funzione, in modo da poterlo utilizzare in tutta sicurezza.

Inoltre si riscalda in pochissimi secondi ed ha la funzione di spegnimento automatico che offre una maggiore sicurezza nel momento in cui non viene utilizzato per un periodo prolungato.

Nella promozione sono inclusi una spazzola per tessuti e un misurino così da ottenere risultati impeccabili su qualsiasi tipo di tessuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.