STIRATRICE VERTICALE ARIETE a soli 23 euro: prendila prima che svapori il BLACK FRIDAY!

Ariete 4167 è un’ottima Stiratrice Verticale, che funge anche da Ferro a vapore da viaggio, quindi ideale per esempio quando dobbiamo avere in ordine un abito da cerimonia quando siamo lontani da casa. Potenza 1200 W, piastra in Acciaio Inox, gittata del vapore 20g/min, Capacità del serbatoio fino a 260 ml. Grazie al Black Friday la paghi solo 23,99 euro grazie allo sconto dell’8%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ariete 4167 Stiratrice Verticale: le caratteristiche

Ariete 4167 è una Stiratrice Verticale pronta all’uso: ottimo per rinfrescare rapidamente in ogni momento uno o più capi senza l’utilizzo dell’asse da stiro. Tienila sempre con te anche in valigia durante i tuoi viaggi per avere indumenti sempre stirati in ogni occasione. Le dimensioni sono infatti contenute: 15,3L x 11l x 27,2H cm. Ottima per rinfrescare e stirare velocemente tendaggi, tessuti e indumenti direttamente dall’appendiabiti.

Leggera e maneggevole: grazie al corpo slanciato ed all’impugnatura ergonomica con finitura soft touch, potrai stirare con leggerezza e senza fatica. Ricarica continua grazie al serbatoio estraibile che può essere riempito direttamente sotto al rubinetto o con l’apposito misurino. In dotazione anche spazzola pelucchi e spazzola con setole. Dopo 8 minuti di inattività, si spegne automaticamente. Cavo alimentazione: 2,5 m.

