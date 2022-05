Stop alle zanzare con questa GENIALATA a soli 14€ via Amazon

Con l’Estate, insieme al bel tempo e ad altri elementi positivi del periodo, arrivano purtroppo anche alcuni aspetti negativi, come gli insetti, che proliferano proprio durante questa stagione disturbano a più non poso il nostro riposo, almeno nel caso di creaturine come le zanzare. Per fortuna esistono rimedi come quello che vi segnaliamo, ovverosia una potente lampada antizanzare UV a risparmio energetico (12W 4000V), che tra l’altro trovi oggi in super offerta ad appena 14€. Applica il coupon del 55% sulla pagina e il gioco è fatto.

Stop alle zanzare con questa super lampada economica

La potente lampada antizanzare UV a risparmio energetico (12W 4000V) attira le zanzare più dei tubi a incandescenza, una lunghezza d’onda di 370-400 mm e un intervallo di copertura di 360 gradi. Non è solo un modo efficiente per sterminare gli insetti, ma anche un pratico strumento di illuminazione. Basta collegarlo alla presa per avviarlo e posizionarlo in un luogo asciutto.

Puoi appenderlo al muro o metterlo sul tavolo, l’altezza ideale per appenderlo al muro è di 0,2-2,0 m, Aprire il vassoio, Per pulire il dispositivo dalle zanzare morte, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla presa di corrente. Può farti dormire bene, senza odore, senza sostanze chimiche, senza esca e senza radiazioni, elimina fisicamente 100% le zanzare, gli acari e gli insetti. È ecologico e sicuro per le donne incinte, i bambini e gli animali. La griglia interna è dotata di un alloggiamento in plastica per evitare il contatto accidentale.

Assicurati questa potente lampada antizanzare UV a risparmio energetico che trovi oggi in super offerta ad appena 14€. Applica il coupon del 55% sulla pagina e il gioco è fatto.