Storage extra con la Flash Drive USB Kingston da 128 GB a metà prezzo

Per avere sempre con te i tuoi file più importanti approfitta della super promozione sulla Flash Drive USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB! Oggi questa chiavetta è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un maxi sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa offerta speciale, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Flash Drive USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB: spazio extra per i tuoi dati

La Flash Drive USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è un gadget tech utilissimo che consente di trasferire file e dati con la massima rapidità, oltre ad offrire una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro.

Questa chiavetta è retrocompatibile con le porte USB 2.0 esistenti e consente agli utenti di tale standard di migrare al più avanzato standard USB 3.0 senza alcuna necessità di sostituire il drive. La sua capacità di memoria è di 128 GB, quindi abbastanza grande per poter archiviare archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Inoltre questo mini dispositivo si caratterizza per un’ampia asola colorata che può essere agganciata a qualunque tipo di portachiavi, così da averlo sempre a portata di mano in caso di qualsiasi tipologia di esigenza. In più, il pratico cappuccio dal design intelligente protegge il connettore USB e i tuoi dati, e può anche essere fissato all’asola posteriore, per prevenire il rischio che vada perso.

Oggi la Flash Drive USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un maxi sconto del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa offerta speciale, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.