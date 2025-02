Storage extra di 4TB con l'Hard Disk Esterno Toshiba in doppio sconto su eBay

Hai bisogno di spazio in più per i tuoi file multimediali? Ecco la soluzione ideale per te! Si tratta dell’Hard Disk Esterno Toshiba Canvio Basics da 4 TB, oggi disponibile su eBay a soli 96 euro con uno sconto del 18% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo CASA25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito del doppio sconto, è un’occasione davvero unica!

Hard Disk Esterno Toshiba Canvio Basics da 4 TB: memoria extra a mini prezzo

L’Hard Disk Esterno Toshiba Canvio Basics in mega offerta su eBay ha un’elevata capacità di archiviazione da 4 TB e si caratterizza per una comoda struttura compatta disponibile in nero opaco.

Nello specifico questo dispositivo è alimentato tramite USB e può essere utilizzato con un unico cavo USB collegato ad un PC o ad un notebook. Inoltre il suo design moderno e sottilissimo non solo ti offre un tocco di stile, ma permette di trasportarlo ovunque semplicemente inserendolo in tasca o in borsa.

Allo stesso tempo, con la tecnologia USB 3.2 Gen 1, questo hard disk portatile è molto più veloce rispetto ai dispositivi USB 2.0, pur essendo comunque compatibili, e ti consentono di trasferire velocemente i tuoi file quando ne hai bisogno.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie alla funzionalità Plug-and-play: questo vuol dire che non necessita di alcuna installazione software, e che è sufficiente che trascini i file selezionati in maniera intuitiva dal PC o dal notebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.