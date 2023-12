Straordinario robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Xiaomi in OFFERTA! Fa tutto lui

Xiaomi robot vacuum e12 è uno straordinario robot aspirapolvere e lavapavimenti, potenza aspirazione 4.000pa, batteria da 2600mah, 3 livelli regolazione acqua, slim design, gestibile tramite la app Xiaomi home, compatibile con smart google home e alexa. Oggi è scontato del 38%, quindi la paghi solo 149,99 euro!

Xiaomi robot vacuum e12: le caratteristiche

Potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa per una pulizia efficace in una sola passata. Con 4 livelli di aspirazione regolabili è facile eliminare polvere e residui e rimuovere anche le particelle più sottili. Inoltre, la durata della batteria in modalità standard raggiunge i 110 minuti e permette di soddisfare le esigenze quotidiane. Pulizia assistita multidirezionale che permette di raggiungere anche gli angoli più difficili; I componenti di alta qualità, come la spazzola laterale, la spazzola principale e il filtro per il contenitore della polvere associati alla coordinazione multidirezionale offrono un’esperienza di pulizia completa ed efficiente.

Il serbatoio dell’acqua intelligente con 3 livelli di flusso dell’acqua permette all’unità di regolare lo scarico dell’acqua in base ai diversi tipi di pavimento per evitare un eccessivo accumulo di acqua. Controllo facile e intelligente tramite l’app. Collegati all’app Xiaomi Home per un funzionamento semplice quando ti trovi fuori casa e per impostare le attività di pulizia programmate. Supporta anche il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa. Il percorso di pulitura a zigzag e i sensori integrati migliorano l’efficienza e offrono adattabilità anche in ambienti complessi come quelli in cui sono presenti scale, gradini e ostacoli. Grazie alle notifiche vocali puoi tenere traccia del processo di pulitura in tempo reale.

Xiaomi robot vacuum e12 è uno straordinario robot aspirapolvere e lavapavimenti. Oggi è scontato del 38%, quindi la paghi solo 149,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.