Streaming di qualità con MICROFONO RODE in offerta

Nel corso degli ultimi anni Twitch e le sue relative dirette stanno prendendo sempre più piede all’interno della nostra quotidianità, diventando un vero e proprio punto di riferimento per milioni di giocatori di tutto il mondo. Spesso e volentieri al giorno d’oggi per cominciare a fare streaming abbiamo la necessità di avere un microfono di ottima qualità, per garantire una voce chiara e nitida a tutti i nostri spettatori: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il microfono RODE NT-USB in offerta al sensazionale prezzo di soli 157 euro, con un ottimo sconto del 6% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Rode.

Microfono Rode: il re del suono

Si tratta a tutti gli effetti di un microfono dalla qualità professionale, grazie alla capsula a condensatore che nulla ha da invidiare a gran parte dei microfoni presenti all’interno degli studi di registrazione o di doppiaggio, grazie anche alle componenti premium di elevata fattura e qualità.

Molto apprezzata anche l’uscita cuffie a latenza zero, che ti permette di avere un feedback praticamente istantaneo della tua voce e dell’emissione vocale in ogni momento, mentre sei nel bel mezzo della tua registrazione di streaming.

Il microfono è inoltre compatibile con ogni sistema operativo, indipendentemente dal fatto che sia Windows o MacOS. Rode NT-USB si collega infatti tramite un cavo USB-C, garantendo in questo caso un audio ad altissima risoluzione (a 24 bit), senza nessun tipo di compressione che può andare inevitabilmente a rovinare la qualità del sonoro finale.

Per non parlare poi della presenza del filtro anti-pop, che puoi rimuovere senza problemi all’evenienza. Oltre a questo trovi un ottimo supporto che ti permette di installarlo sulla tua scrivania, così da creare un vero e proprio studio perfetto per lo streaming e per ogni altra necessità di post-produzione.

Oltre a questo puoi benissimo utilizzarlo anche per le tue videochiamate, all’interno di piattaforme come Google Meet o Zoom.

In definitiva a poco più di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori microfoni attualmente in circolazione, con cui potrai condurre delle sessioni di streaming con una qualità audio eccezionale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo l’acquisto di questo microfono RODE NT-USB in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.