Street Fighter 6 arriverà nel 2023, è ufficiale: ecco tutte le info e le novità

Street Fighter 6 arriverà in tutto il mondo nel 2023 e rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter che ha venduto oltre 47 milioni di unità dal suo debutto 35 anni fa. Alimentato dal RE Engine proprietario di Capcom, il titolo abbraccia tre modalità di gioco distinte, tra cui Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. L’esperienza include anche nuove funzionalità di gioco innovative, oltre a una grafica migliorata per ogni aspetto del gioco.

Prima di addentrarci in tutte le informazioni e le novità relative al videogame, vi segnaliamo che su Amazon potete trovare l’ottimo Street Fighter V Arcade Edition a un prezzo molto interessante, ovverosia 23€. Una buona occasione per allenarsi in attesa del sesto capitolo.

Street Fighter 6, il più completo della serie?

Con più modalità che mai per giocare, Street Fighter 6 ha qualcosa per tutti, nuovi e vecchi fan allo stesso modo, e sarà pronto per affrontare tutti i contendenti quando sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Il titolo offre una combinazione di innovazioni esclusive per i fighting game, tra cui:

Nuovissime modalità di gioco: Il franchise di Street Fighter continua ad affinare le sue abilità e a ridefinire il genere fighting con l’introduzione di tre nuove modalità fondamentali: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

Il franchise di Street Fighter continua ad affinare le sue abilità e a ridefinire il genere fighting con l’introduzione di tre nuove modalità fondamentali: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. Commento In-Game: La funzione di commento in tempo reale incorpora le voci di famosi commentatori della Fighting Game Community (FGC) come Jeremy “Vicious” Lopez e Ryutaro “Aru” Noda direttamente nel gioco! I giocatori potranno scegliere tra diverse personalità per raccontare le partite, con spiegazioni di gioco di facile comprensione. Questa funzione supporterà anche i sottotitoli in 13 lingue per una maggiore accessibilità.

La funzione di commento in tempo reale incorpora le voci di famosi commentatori della Fighting Game Community (FGC) come Jeremy “Vicious” Lopez e Ryutaro “Aru” Noda direttamente nel gioco! I giocatori potranno scegliere tra diverse personalità per raccontare le partite, con spiegazioni di gioco di facile comprensione. Questa funzione supporterà anche i sottotitoli in 13 lingue per una maggiore accessibilità. Nuovo Control Scheme: Il Classic Control Type è tornato insieme a una nuova opzione. Il Modern Control Type consente ai giocatori di entrare nell’azione con input semplificati. Le mosse speciali sono più facili da eseguire con questo schema combinando la pressione di un pulsante con un input direzionale.

Il Classic Control Type è tornato insieme a una nuova opzione. Il Modern Control Type consente ai giocatori di entrare nell’azione con input semplificati. Le mosse speciali sono più facili da eseguire con questo schema combinando la pressione di un pulsante con un input direzionale. Nuove meccaniche di combattimento di base: Street Fighter 6 introduce il Drive System, un nuovo indicatore utilizzato per eseguire cinque tecniche distinte per migliorare le capacità offensive o difensive di un giocatore, tra cui Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush e Drive Reversal.

Oltre alle nuove innovazioni di gioco, Street Fighter 6 celebra anche ciò che i fan amano del franchise unendo le modalità dei titoli precedenti, tra cui la Arcade Mode, le partite online, la Training Mode, le battaglie local versus e altro ancora, all’esperienza Fighting Ground. Dagli iconici World Warriors come Ryu e Chun-Li, all’ultima aggiunta al roster di Street Fighter V, Luke, e al nostro nuovo esperto breakdancer Jamie, i giocatori avranno una vasta gamma di stili di combattimento e abilità da padroneggiare.

Capcom avrà anche molto altro da condividere su World Tour e Battle Hub man mano che Street Fighter 6 si avvicinerà al lancio. Per ora ciò che possiamo condividere è che World Tour è una modalità storia coinvolgente per giocatore singolo che spinge i confini di ciò che è un fighting game e consente ai giocatori di lasciare la propria eredità con il proprio avatar di giocatore. Battle Hub, mostrato finora solo brevemente, offre ai giocatori modi nuovi e unici per impegnarsi, comunicare e interagire.