Strepitoso Mouse Logitech con clic silenzioso e pulsanti programmabili SOLO per OGGI a 69 euro!

Logitech MX Anywhere 3S è uno strepitoso Mouse Wireless compatto, con scorrimento veloce, tracciamento 8K DPI, clic silenzioso, pulsanti programmabili, USB C, Bluetooth. Per PC Windows, Linux, Chrome, Mac. Accattivante colore grigio (Pale Grey). Oggi lo paghi con il 18% solo 69,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Mouse Logitech MX Anywhere 3S: le caratteristiche

Lavora su qualsiasi superficie, anche sul vetro, con il Mouse Bluetooth MX Anywhere 3S, dotato di un sensore DPI 8K che ti consente di sfruttare più superficie con piccoli movimenti. Introduce clic silenziosi: stessa soddisfazione ma con meno rumore (rispetto a MX Anywhere 3), per una maggiore concentrazione. Scorrimento di 1000 Linee al Secondo: con MagSpeed, la rotella di scorrimento più veloce e precisa di Logitech. Multi-dispositivo, Multi-OS: Connessione fino a 3 dispositivi via Bluetooth su Windows, macOS, Chrome OS o Linux. Compatibile solo con il ricevitore USB Logi Bolt.

E’ progettato per Intel Evo, conforme alle specifiche tecniche per un’ottima connessione Bluetooth: niente dongle, niente fili, niente fastidi. E’ dotato di un sensore DPI 8K che ti consente di sfruttare superficie con piccoli movimenti.

