strepitoso portatile Lenovo finalmente in OFFERTA: cosa aspetti?

Il portatile Lenovo Yoga Slim 7 Prox è un ottimo prodotto ideale per tutti gli usi: professional per il lavoro; gaming; visione di serie tv e film; ascolto di musica, ecc. Le prestazioni sono sensazionali, come le sue caratteristiche tecniche. Parliamo infatti di un Display da 14.5 pollici in 3K, processore Amd Ryzen 5 6600Hs, scheda grafica Nvidia Geforce Rtx 3050 4Gb Gddr6, memoria da 512 Gb Ssd, Ram da 16 Gb, sistema operativo Windows 11, colore Storm Grey. Dunque, un laptop dalle ottime prestazioni (grazie alla combo 16 GB + 512 GB SSD) che oggi paghi solo 999 euro! Grazie allo sconto del 17%. Mettici pure la garanzia di un brand leader del settore quale è Lenovo.

Portatile Lenovo Yoga Slim 7 Prox: caratteristiche tecniche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questo notebook prima solo accennate. Display da 14.5″ in 3K con risoluzione 3072×1920 e pannello IPS 400nits e 120HzHz. Otterrai così immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Processore AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition (6C / 12T, 3.3 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3), che ti consente potenti prestazioni a consumi ridotti. Lo Storage da 512 GB SSD ti consente di beneficiare di tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

Il Lenovo Yoga Slim 7 Pro X pesa solo 1,58 kg ed è ultrasottile, ciò fa sì che può essere trasportato facilmente ovunque vuoi. Inoltre, il design all’avanguardia semplifica le sessioni creative prolungate. Ottime prestazioni per chi lo vuole usare per il gaming, grazie alla Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Molto fluido garzie alla RAM 16GB Soldered LPDDR5-6400.

Insomma, un portatile magnifico per tutte le esigenze che solo per oggi paghi 999 euro grazie allo sconto del 17%! Potrai inoltre pagarlo in come rate mensili a interessi zero attivando dalla stessa pagina di acquisto la finanziaria Cofidis.

