STREPITOSO set di 130 PEZZI tra chiavi a tubo, a cricchetto e punte a soli 29€

Questo kit di attrezzi è un prodotto di qualità della linea “Green Line” di Brüder Mannesmann Werkzeuge, una delle maggiori aziende internazionali nella produzione di materiale per il mondo del lavoro, sia esso legato al fai-da-te che a quello dei professionisti. Ecco perché quella di oggi è un’occasione incredibile: a questo prezzo, prodotti di questa qualità e quantità, è di solito praticamente impossibile averli. Affrettati ad acquistarlo, prima che vada esaurito: con appena 29€ puoi fare tua una valigetta piena zeppa di accessori utilissimi per ogni strumento di lavoro. Inclusa una chiave a cricchetto reversibile compresa di bussole.

Mannesmann, set chiavi in valigetta di plastica

Il cricchetto di commutazione 6,3 mm (1/4 pollici) con dentellatura molto fitta a 72 denti e gli inserti inclusi nella confezione consentono lavori di avvitamento rapidi e precisi senza problemi. Con la pratica impugnatura si possono montare anche tutte le chiavi a bussola e con l’adattatore per punte tutte le 104 punte incluse nella confezione. L’avvitatore a gancio è perfetto per il fissaggio delle viti ad anello, mentre le brugole sono di grande aiuto per avvitare e svitare per esempio viti senza testa.

La valigetta del set da 130 pezzi di chiavi a bussola del marchio Brüder Mannesmann Werkzeuge è il partner ideale per molteplici lavori di avvitamento su macchina, moto, bicicletta e per ogni ambito della casa. Nel dettaglio:

Prodotta in acciaio cromo-vanadio

1 Cricchetto di commutazione 6,3 mm (1/4 pollici) a 72 denti

1 prolunga 50m

1 maniglia avvitabile

1 leva a T con attacco scorrevole

13 inserti a bussola, 6,3 mm (1/4 di pollice) da 4 – 14 mm

7 brugole da 1,27 – 5 mm

1 avvitatore con testa a gancio

1 adattatore per punte 6,3 mm (1/4 pollici)

4 punte lunghe 50 mm

100 punte assortite

Confezione in pratica cassetta

Con l’adattatore per punte le 104 punte totali si innestano senza fatica sul cricchetto di commutazione, mentre con la prolunga 50 mm e la leva a T scorrevole si raggiungono anche le viti e i dadi più difficili. Insomma, un kit super completo che dovresti affrettarti ad accaparrarti (se sei interessato) prima che vada esaurito: con appena 29€ puoi fare tua una valigetta piena zeppa di accessori utilissimi per ogni strumento di lavoro. Le spedizioni sono gratis grazie a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.