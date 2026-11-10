Stretta sui controlli auto: arrivano quelli incrociati ogni tre mesi, raffica di multe

La stretta sulle assicurazioni auto potrebbe cambiare il modo in cui vengono individuati i veicoli irregolari, anche senza fermarli direttamente durante i controlli stradali.

Nel quadro della legge di Bilancio 2027 si profila un meccanismo che punta a incrociare informazioni amministrative e dati sulle coperture assicurative, rendendo più semplice individuare le situazioni sospette. Il fenomeno dei veicoli senza RC Auto continua a rappresentare un problema importante in Italia, con conseguenze anche per chi paga regolarmente la polizza. Prima dell’avvio effettivo, però, restano da completare alcuni passaggi normativi e tecnici fondamentali.

Cinque banche dati a confronto per trovare le auto non assicurate

Il nuovo meccanismo partirà dall’incrocio automatico di cinque archivi pubblici. L’obiettivo è individuare i mezzi immatricolati, o comunque registrati, che non risultano coperti da una polizza RC Auto attiva. La prima banca dati sarà quella delle coperture assicurative, alimentata dalle compagnie. A questa si aggiungeranno l’Archivio nazionale dei veicoli, la banca dati delle revisioni, il Pubblico Registro Automobilistico e il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, dove finiscono le demolizioni.

Il confronto servirà anche a evitare abbagli: un’auto appena demolita, un aggiornamento arrivato in ritardo o una pratica amministrativa ancora aperta non dovranno diventare automaticamente una multa. Dopo una prima scrematura, gli elenchi dei mezzi sospetti saranno inviati alla Polizia Stradale per le verifiche formali.

“L’obiettivo è colpire le situazioni realmente irregolari”, viene spiegato da ambienti tecnici che seguono il dossier. Non un controllo a campione, quindi. Ma una verifica stabile, ripetuta, sistematica.

Multe, sequestro e recidiva: cosa rischia chi viaggia senza polizza

Per chi viene sorpreso a circolare senza assicurazione obbligatoria, le sanzioni restano quelle dell’articolo 193 del Codice della Strada. A cambiare, però, è la capacità di intercettare più facilmente chi non è in regola. La multa va da 866 a 3.464 euro e può portare anche al sequestro del veicolo. Se la violazione si ripete entro due anni, la sanzione amministrativa raddoppia e scatta la sospensione della patente da uno a due mesi.

È questo il punto che preoccupa molti automobilisti: la norma non cambia, ma i controlli diventano molto più frequenti. Secondo l’ANIA, in Italia circolano circa 2,9 milioni di mezzi senza copertura, pari al 6,1% del parco veicoli.

Il mancato pagamento delle polizze alimenta un mercato sommerso stimato in circa un miliardo di euro di premi non incassati, con una perdita di 280 milioni di euro di gettito fiscale. C’è poi il capitolo dei risarcimenti. Quando un mezzo non assicurato provoca un incidente, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, finanziato con un prelievo sui premi versati dagli assicurati in regola.

Decreto attuativo e privacy: gli ultimi passaggi prima dei controlli

Prima che i controlli incrociati trimestrali partano davvero servirà un decreto attuativo del ministero dei Trasporti, da adottare insieme ai ministeri dell’Economia, dell’Interno e delle Imprese. Il testo dovrà essere preparato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Manovra e passerà anche dal confronto con ACI, IVASS e Garante Privacy.

Il nodo principale sarà far dialogare archivi diversi, fissando regole chiare su accessi, conservazione dei dati e correzione degli errori. In sostanza, la macchina dei controlli dovrà funzionare senza trasformare un disallineamento informatico in una contestazione automatica.

Solo dopo questo passaggio potrà partire la nuova procedura, destinata a toccare milioni di targhe. E per chi circola senza copertura, restare invisibile sarà molto più difficile.