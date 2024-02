Strisce LED TP-Link Tapo: solo per OGGI in SCONTO su Amazon

Illumina casa tua con 16 milioni di colori: con le 2 strisce LED TP-Link Tapo Smart Wi-Fi hai la possibilità di dare una nuova vita alla tua stanza da letto o al tuo soggiorno. La bella notizia è che solo per oggi puoi farlo acquistandole su Amazon con un ottimo sconto del 10% che fissa il prezzo a 45,04€!

Con le strisce LED TP-Link Tapo avrai finalmente la possibilità di vedere i tuoi ambienti sotto una nuova luce, scegliendo tra i 16 milioni di colori disponibili, switchando da luce calda a fredda o scegliendo tra le varie tonalità di bianco disponibili.

Strisce LED TP-Link Tapo Smart Wi-Fi: illumina d’immenso il tuo appartamento

All’interno della confezione del prodotto troveremo ben 2 strisce LED multicolor lunghe 5 metri e alimentate mediante un adattatore singolo. Queste strisce offrono una sicurezza massina, essendo che ogni perlina LED funziona indipendentemente da quella che viene dopo, in modo che la luminosità sia sempre presente.

Le strisce hanno un rivestimento lucido per proteggere i componenti elettrici e possono essere facilmente tagliate per adattarsi alle tue esigenze. Sono estremamente resistenti al calore e possono essere facilmente applicabili alle pareti senza lasciare nessuna traccia di adesivo. La parte più divertente è sicuramente la personalizzazione delle luci con l’app Tapo: potrai cambiare luminosità e colore dalla luce direttamente dal tuo smartphone, con tanto di programmazione e timer di accensione e spegnimento.

Acquista ora su Amazon queste stupende strisce LED TP-Link Tapo Smart Wi-Fi, le trovi solo per oggi a 45,04€ con uno sconto del 10%. Non fartele scappare, sono le più vendute in Italia e le scorte potrebbero esaurirsi facilmente!

