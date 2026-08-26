Sai cosa significano quelle strisce nere sul jack delle cuffie? 1, 2 o 3, il significato cambia

Se guardi lo spinotto delle cuffie con cavo, quelle strisce nere sul jack audio non sono lì per caso. Servono a separare i diversi contatti metallici e aiutano a capire che tipo di segnale può passare attraverso il connettore: audio, microfono e massa.

Il numero delle bande cambia infatti in base alla struttura del jack. Una, due o tre strisce possono indicare funzioni differenti e spiegare perché alcuni auricolari servono solo per ascoltare, mentre altri permettono anche di parlare al microfono o usare i comandi sul cavo.

Quelle strisce nere non sono decorative: a cosa servono gli isolanti sul connettore

Le bande nere sul jack delle cuffie possono sembrare un semplice dettaglio estetico. In realtà sono piccoli anelli di materiale isolante, solitamente plastica o gomma tecnica, inseriti tra una parte metallica e l’altra dello spinotto.

Il loro compito è impedire che i diversi contatti entrino in collegamento tra loro. Se accadesse, il segnale potrebbe essere disturbato, con effetti come fruscii, perdita di un canale audio o problemi al microfono.

Ogni sezione metallica del connettore jack può avere una funzione specifica: trasportare il canale destro o sinistro, la massa oppure il segnale del microfono. In termini semplici, più separazioni ci sono, maggiore è il numero dei contatti disponibili.

Dettaglio di un jack TRRS da 3,5 mm: le strisce nere isolano i contatti e indicano le funzioni del connettore.

TS, TRS e TRRS: una, due o tre strisce, cosa cambia davvero

La regola generale è semplice: una striscia nera indica normalmente un connettore TS, due strisce un TRS e tre strisce un TRRS.

Le sigle arrivano dall’inglese: Tip indica la punta, Ring l’anello o gli anelli centrali e Sleeve la parte finale dello spinotto, quella più vicina al cavo.

Nel jack TS le sezioni metalliche sono due e il collegamento viene utilizzato generalmente per segnali mono. È la configurazione più semplice, adatta ai casi in cui non serve separare un canale sinistro da uno destro.

Con il jack TRS le sezioni diventano tre. Nelle cuffie stereo vengono normalmente utilizzate per audio sinistro, audio destro e massa. È il classico jack visto per anni su lettori MP3, computer portatili, impianti hi-fi e molti dispositivi elettronici.

Il jack TRRS, riconoscibile dalle tre bande nere, dispone invece di quattro contatti. Può quindi aggiungere il segnale del microfono e, a seconda del dispositivo, consentire anche l’utilizzo dei comandi presenti sul cavo.

Non tutti i TRRS, però, sono stati sempre compatibili tra loro. Standard come CTIA e OMTP hanno utilizzato disposizioni differenti per microfono e massa, creando in passato problemi tra alcuni smartphone e auricolari.

Dalle chitarre agli smartphone: dove si usano i vari jack

Il jack TS è ancora molto diffuso nel mondo degli strumenti musicali, soprattutto con chitarre elettriche, bassi, pedali effetto e diversi collegamenti audio da palco. In questi casi un segnale mono è del tutto normale.

Il TRS è invece molto più versatile. Oltre alle tradizionali cuffie stereo, viene utilizzato anche in apparecchiature audio professionali, dove può servire per collegamenti bilanciati e assumere quindi una funzione diversa rispetto al semplice trasporto dei canali destro e sinistro.

Il TRRS è diventato particolarmente comune con gli auricolari cablati per smartphone, tablet e notebook. Attraverso un solo connettore era possibile ascoltare musica, effettuare chiamate, registrare messaggi vocali e utilizzare il microfono durante una videoconferenza.

Con la diffusione degli auricolari wireless il suo utilizzo è diminuito, ma il principio resta estremamente semplice: più contatti elettrici all’interno dello stesso spinotto permettono di gestire più funzioni contemporaneamente.

Il jack arretra: cosa cambia con USB-C e adattatori

Il jack audio da 3,5 mm è diventato sempre meno comune sugli smartphone moderni. Molti produttori hanno scelto di eliminarlo per recuperare spazio interno, semplificare alcuni aspetti della progettazione e spingere verso collegamenti digitali o wireless.

Apple ha rimosso il jack dagli iPhone a partire da iPhone 7, mentre diversi produttori Android hanno seguito la stessa strada negli anni successivi. Oggi l’audio passa spesso attraverso USB-C, Bluetooth oppure adattatori dedicati.

Non cambia soltanto la forma del connettore. Con USB-C l’audio può essere gestito in digitale e richiedere una conversione attraverso un piccolo DAC, presente nel dispositivo o nell’adattatore.

Per l’utente la differenza può essere quasi invisibile finché tutto funziona. Se però un adattatore non viene riconosciuto o il microfono non parte durante una chiamata, il problema può dipendere proprio dal tipo di conversione utilizzata o dalla compatibilità tra accessori e dispositivo.

Le vecchie strisce nere sul jack, da questo punto di vista, avevano un vantaggio: permettevano di capire molto già a colpo d’occhio. Una, due o tre bande indicavano una struttura diversa del connettore e, di conseguenza, funzioni differenti.