Strisce rosse sulla strada: cosa vuol dire la nuova segnaletica

Una striscia di colore acceso al centro della carreggiata sta comparendo su alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi. Capire cosa significa, e perché alcuni paesi la stanno sperimentando, aiuta a interpretarla correttamente al volante.

Una striscia di colore acceso al centro della carreggiata sta comparendo su alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi. Capire cosa significa, e perché alcuni paesi la stanno sperimentando, aiuta a interpretarla correttamente al volante.