Striscia Govee smart: grazie alla telecamera si SINCRONIZZA con la TV

Trasforma il tuo televisore in una esperienza straordinaria ogni volta che guardi un film grazie alla Striscia TV LED RGB Intelligente di Govee che riprende i colori su schermo per ampliare lo spettacolo ogni volta che vuoi. Intelligente e semplicissima da montare, trasforma il tuo salotto con un solo acquisto.

Lo trovi al momento su Amazon a soli 69,99€ grazie a uno straordinario sconto. Apri la pagina, spunta il coupon e aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’ordine prima che l’offerta termini o che il prodotto esaurito.

Con Amazon Prime puoi riceverla a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Con la striscia LED di Govee crei la perfetta illuminazione per il tuo televisore

Le luci LED sono veramente fantastiche, danno vita a un’intera stanza grazie ai loro mille colori e la possibilità di sincronizzarle alla tua musica. Dietro al televisore non ne parliamo: creano un’atmosfera unica… L’unica pecca, però, è che non si allineano con quello che appare sullo schermo. Con la Striscia TV LED RGB Intelligente di Govee invece tutto questo è possibile e a portata di mano.

L’installazione è veramente facile e veloce: basta applicarla lungo il televisore e fissare la telecamerina sulla parte superiore dello schermo. Con questo meccanismo vengono prelevati in automatico i colori a bordo schermo e mandati alla tua striscia LED. Naturalmente puoi usarla anche per quando sei alla tua console per sentirti ancora più parte dei tuoi giochi preferiti.

Non dimenticarti di gestirla anche tramite i tuoi assistenti virtuali Alexa e Google Assistant per attivarla ogni volta che vuoi con un solo comando vocale. Tieni solo a mente che questa soluzione incredibile è consigliata per schermi tra i 55 ed i 65 pollici.

Non farti scappare questa opportunità ad acquista subito su Amazon la tua Striscia TV LED RGB Intelligente di Govee allo straordinario prezzo di 69,99€ grazie allo sconto con coupon.

