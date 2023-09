Striscia LED 15 Metri con app e telecomando a soli 9 euro!

L’offerta che presentiamo oggi ti consente di portare a casa una striscia LED lunga fino a 15 metri, gestibile comodamente tramite app su smartphone o telecomando, a soli 9,99 euro! Grazie a uno sconto del 33%! Una striscia colorata firmata Mexllex ideale per ravvivare la propria casa durante le feste natalizie o qualche occasione importante (compleanni, cerimonie, anniversari, ecc.) ma anche ideale per lounge bar, pub o locali, visto che è smart e capace di cambiare colore in automatico anche in base al ritmo della musica! Puoi gestirla sia tramite una app che tramite un telecomando.

Striscia LED Mexllex 15 metri: tutti le caratteristiche

Grazie all’app Illumi Home (disponibile su Google Play e iOS App Store) potrai possibile regolare la luminosità, cambiare i colori e accendere / spegnere la striscia LED Xmellex. E’ perfino dotata di microfono sensibile incorporato nell’interruttore controller, cosicché le luci pulsano e cambiano i colori in base al suono e la musica dell’ambiente. Potrai altresì impostare 4 modalità musicali con un telecomando IR da 44 pulsanti. Facile da installare, è dotata di un adesivo ad alta resistenza che consente di aderire facilmente a qualsiasi superficie purché sia ovviamente pulita, asciutta e liscia. La lunghezza da 15 metri ti consente di coprire bene un’intera camera, un giardino, un’area di un locale, ecc.

Tutti i circuiti stampati sono 100% doppi strati progettati da fabbriche professionali con Certificazione CE ROHS passata. All’interno della confezione troverai altresì un alimentatore 12V ignifugo che soddisfa i più complessi e rigorosi standard europei. Non appena la corrente viene sovraccaricata, il circuito di protezione integrato spegne automaticamente l’alimentazione elettrica. Quindi è estremamente sicuro. Dura fino a 60.000 ore di utilizzo, quindi davvero una lunga vita. Unico accorgimento: non essendo impermeabile si sconsiglia di utilizzarlo all’esterno quando piove o c’è eccessiva umidità.

Insomma, colora la tua casa o il tuo locale con questa striscia LED di ben 15 metri, oggi in offerta a 9,99 euro!

