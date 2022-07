Striscia LED 5m, funziona con Google e Alexa: la migliore (15€)

Se sei in cerca di una striscia LED per rendere al tua casa un posto ancora più fenomenale, questo modello di Govee è quello che fa al caso tuo. È un dato di fatto: di prodotti che sforna questa azienda sono i migliori sul mercato quindi non perdere la tua occasione.

5 metri di lunghezza e compatibilità con gli assistenti vocali, la colori come vuoi senza mai esitazioni. Per appena 15€ su Amazon grazie al Prime Day 2022 non te la perdere.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Striscia LED 5 metri, come colorare casa in una mossa

La bellezza di una striscia LED sta nel fatto che con un solo acquisto ti regala un effetto visivo coinvolgente e che si nota all’istante. Per rendere la casa un po’ diversa dal solito, questo è proprio ciò che ti ci vuole.

In modo particolare, se è la prima volta che ne acquisti una, sappi che non hai bisogno di niente in più. Con la sua striscia biadesiva la applichi in due secondi e se hai bisogno di modificare le lunghezze, lo puoi fare senza pericolo in prossimità dei punti preindicati.

Si colora con le nuance più varie grazie al controllo avanzato da smartphone ed hai a disposizione 64 scene ossia modalità preinstallate che replicano effetti visivi straordinari. Come ti dicevo, poi, puoi controllare l’intero sistema anche con la voce visto che è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Perfetta per qualsiasi stanza a tua scelta, non fartela scappare. Acquista immediatamente questa striscia LED da 5 metri firmata Govee su Amazon al Prime Day 2022, la porti a casa con appena 15,49€. Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.